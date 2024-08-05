Врач предупредил об опасности разрыва имплантов груди

Операции по увеличению молочных желез при помощи силиконовых имплантов до сих пор являются лидерами в мировом рейтинге по количеству выполняемых оперативных вмешательств в год. Об этом «Газете.Ru» рассказал Никита Молотков, пластический хирург сети клиник «Семейная» направление Beauty.

По его словам, при записи на операцию по увеличению груди девушки должны понимать, что рано или поздно им понадобится еще как минимум одно оперативное вмешательство по различным причинам.

«Например, захотелось импланты большего объема или другой формы, или стетический вид груди изменился в худшую сторону после беременности и грудного вскармливания. Импланты также могут надоесть и их просто захочется убрать. Помимо этого, с возрастом ткани могут растянуться, что приведет к необходимости сделать подтяжку груди (мастопексию). Среди прочих причин — капсулярная контрактура, разрыв импланта и так далее», — объяснил он.



Хирург подчеркнул, что разрыв силиконового импланта может случиться по различным причинам: повреждение оболочки импланта хирургом во время выполнения первичной операции; брак на производстве; износ в течение времени; возникновение капсулярной контрактуры; механическое повреждение вследствие травмы.

«Я рекомендую раз в год выполнять плановое УЗИ молочных желез и осмотр у пластического хирурга, который выполнял операцию, а также выполнение МРТ молочных желез 1 раз в 3 года. При выполнении данных рекомендаций можно обнаружить скрытые разрывы имплантов, которые никак не выражены клинически (симптомы отсутствуют). Наиболее информативным исследованием для обнаружения разрывов грудных имплантов является МРТ», — добавил эксперт.



На разрыв имплантов указывают изменение формы и контуров одной или двух молочных желез, появление неровностей на поверхности груди, асимметрия сосково-ареолярных комплексов, которой ранее не было, увеличение в размере одной или двух молочных желез, появление болезненных ощущений, жжения, покалывания или дискомфорта.

Лечение разрыва грудных имплантов только хирургическое. Оно заключается в удалении или замене силиконовых имплантов, отметил хирург.