Названы главные критерии алкогольной зависимости

Существует шесть критериев «синдрома зависимости» от алкоголя, или же алкоголизма, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. По его словам, чтобы поставить диагноз, человек должен иметь хотя бы три таких признака. К ним относятся абстинентный синдром, или желание «опохмелиться», а также тяга к употреблению и потеря контроля.

Первый критерий — это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема, — отметил Масякин.



Кроме того, критериями алкоголизма являются толерантность к спиртному, употребление алкоголя, несмотря на негативные последствия и проблемы со здоровьем, и изменение социального функционирования человека в пользу алкоголя. Говорить о «синдроме зависимости» можно, если три или более таких признаков наблюдаются на протяжении месяца, заключил Масякин.

Ранее нарколог Александр Ковтун предупредил, что сигареты так же, как и вейпы, вызывают никотиновую зависимость. По этой причине нельзя определить, что из этого опаснее, считает он. Любой вид курения вреден для здоровья и замена сигарет вейпом не поможет преодолеть зависимость, отметил Ковтун.