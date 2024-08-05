Кардиолог перечислил предшествующие инфаркту симптомы

Загрудинные боли, чувство тяжести в груди, одышка, нехватка воздуха являются симптомами стенокардии, которая зачастую предшествует инфаркту. Об этом сообщила кардиолог Юлия Маршинцева.

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"Бывает, что инфаркт происходит здесь и сейчас, такое случается у молодых. С возрастом инфаркту предшествует так называемая стенокардия. Это такое заболевание, при котором атеросклеротические бляшки уже есть в сосудах", — рассказала она.



При стенокардии при физической нагрузке появляются загрудинные боли. Люди описывают их так, как будто что-то тяжелое положили на грудь. Еще в этот период не хватает воздуха, возникает одышка.

"Чем чаще эти симптомы появляются, тем больше риск возникновения инфаркта. Закупорится сосуд бляшкой полностью и разовьется инфаркт", — объяснила медик в беседе с РИА Новости.



При появлении вышеназванных признаков нужно обращаться к врачу.

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