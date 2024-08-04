Как избавиться от судорог в ногах

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил о серьезных последствиях ночных судорог в ногах.

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На своей странице во «ВКонтакте» он отметил, что такие судороги могут указывать на наличие проблем со здоровьем. Основные причины непроизвольных сокращений мышц включают дефицит витаминов группы В и магния, обезвоживание, чрезмерные физические нагрузки, неудобную обувь, варикозное расширение вен, заболевания щитовидной железы, диабет, сердечно-сосудистые болезни и гормональные нарушения.

Для устранения некоторых из этих причин рекомендуется правильно питаться, пить больше воды и носить удобную обувь. Также полезными могут быть народные средства, такие как теплые ванночки для ног с морской солью, отвары ромашки или календулы, легкий массаж и гимнастика.

Если судороги становятся частыми, Охлопков советует обратиться к врачу для назначения необходимого лечения.