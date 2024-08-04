Специалисты перечислили симптомы, указывающие на проблемы с сердцем

Журналисты «Первого Тульского» обсудили с врачами важные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отметили, что болезни сердца могут затронуть людей любого возраста, включая тех, кто ведет нездоровый образ жизни, злоупотребляет алкоголем и курением. Малоподвижность и ожирение также негативно сказываются на здоровье сердца.

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Хотя многие знают о классических симптомах, таких как одышка и боль в груди, существуют и менее известные признаки, на которые часто не обращают внимания. К ним относятся отеки ног, ощущение тяжести и усталость, которые могут указывать на сердечную недостаточность. Эти симптомы часто связывают с длительным стоянием или избытком жидкости, но они могут сигнализировать о проблемах с сердцем и требуют внимания.

Кроме того, сердечную боль иногда путают с изжогой или гастритом, что может привести к недооценке серьезности состояния.