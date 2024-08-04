Названы отличия симптомов метеозависимости от серьезных недугов

Метеозависимые люди в период вспышек на Солнце как правило испытывают недомогание. Однако за реакцией организма на геомагнитные бури могут скрываться серьезные недуги. Как отличить эти симптомы, в комментарии изданию «ФедералПресс» рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации ГАУЗ ТО городской поликлиники №17 Ольга Андреева.

По словам специалиста, в большинстве случаев от геомагнитных бурь страдают метеозависимые, пенсионеры и люди с болезнями сердца и сосудов. Но порой в период вспышек на Солнце недомогание может беспокоить и здоровых молодых людей. Для улучшения самочувствия следует высыпаться, пить больше воды, воздержаться от физических нагрузок и отдыхать.

— Иногда за симптомами метеозависимости могут скрываться серьезные заболевания. Отличить их можно, если головная боль и головокружение не проходят три дня и если болит в области сердца более получаса, даже после приема таблеток. В таких случаях нужно срочно вызывать врача, — пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Ольгу Андрееву.



Медик уточнила, что ставить себе самостоятельно диагноз – недопустимо. При сильном недомогании необходимо сразу же обращаться к врачу.

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