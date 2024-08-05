В Петербурге слабослышащих детей начали лечить с помощью тенниса

В Санкт-Петербурге детей с нарушениями слуха начали лечить спортом. Ракетка, мяч и корт помогают справиться с недугом, рассказала корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова.

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Они борются не за рейтинги и статус первой ракетки мира, их цель – здоровье. Реверсы, кроссы, виннерсы и бэкхенды помогают этим юным игрокам тренировать вестибулярный аппарат – у слабослышащих он развит плохо.

«Мы отбросили единоборства, потому что это не безопасно для наших детей. Отбросили водные виды спорта, потому что во время занятий приходится снимать имплант и слуховой аппарат. А теннис это относительно безопасно и очень интересно. Очень яркий и координационный вид спорта», – объяснил главный врач Детского городского сурдологического центра Газиз Туфатулин.



Теннис задействует общую моторику, а дальше – как по цепочке – следом за руками и ногами подтягиваются и мышцы, участвующие в речи. Спортсмены с нарушениями слуха начинают лучше говорить.

«Мозг не рассматривается как совокупность каких-то отделов, отвечающих за те или иные функции. Мозг – это большая нейросеть, и если мы развиваем какое-то одно качество, то, несомненно, будут развиваться и все другие мозговые функции», – добавил Туфатулин.



На спортивную реабилитацию попало 24 ребенка от 8 до 12 лет. У каждого теннисиста есть слуховой аппарат с подкожным имплантом. Семилетняя Соня из Мурманска тоже может оказаться в команде, когда немного подрастет. Девочка родилась с двусторонней тугоухостью четвертой степени. Еще лет 20 лет назад у такого ребенка не было шансов на полноценную жизнь. Теперь, благодаря слуховому аппарату и программам восстановления, которые постоянно совершенствуются – есть.

«Мы начинаем делать операции у детей более раннего возраста, потому что скрининг появился, более адекватное слухопротезирование перед кохлеарной имплантацией. Расширились возможности анестезиологов – они начали брать детей раньше. И чем раньше сделана операция, тем ребенок быстрее реабилитируется, то есть он максимально быстро входит в обычную жизнь: идет в обычный садик, в обычную школу», – заявил заместитель главного врача Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Дмитрий Клячко.



Пока проект пилотный. Он рассчитан на один год. Но уже сейчас медики видят положительную динамику. Рассчитывают, что программа будет успешной и завершится со счетом 6:0 в пользу здоровья.