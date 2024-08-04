Врачи объяснили, чем опасен для здоровья слишком длительный сон

Хороший сон улучшает способность к обучению, помогает сердцу и кровеносным сосудам восстанавливаться, нормализирует уровень гормонов голода, укрепляет иммунитет, даёт ощущение, что вы отдохнули и готовы к новому дню. Большинству людей будет достаточно 7−9 часов сна каждую ночь. При этом слишком долгий сон тоже может навредить.

Если вы регулярно спите больше восьми-девяти часов в сутки, то это уже пересыпание. Обычно оно указывает на скрытое расстройство сна или другие проблемы со здоровьем. То есть это скорее симптом, чем диагноз.

Чаще всего пересыпание связано со следующими состояниями: ожирение, болезнь сердца, диабет, синдром беспокойных ног, бруксизм, хроническая боль, расстройство сна, гипотиреоз, тревога или депрессия.

Результаты одного исследования показали, что сон более шести-восьми часов в день (включая дневной) связан с более высоким риском смерти от сердечных заболеваний.

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Есть люди, которым от природы сна нужно больше, чем остальным. По статистике, примерно 2% населения — долгоспящие, то есть им необходимо от 10 до 12 часов сна каждую ночь регулярно. Для таких людей пересыпание — норма.

Обычно пересыпание сопровождается такими признаками, как сонливость, усталость в течение дня, головная боль, снижение уровня энергии, перепады настроения, отсутствие сил (когда просыпаешься, но встать не можешь), нет ощущения, что отдохнул, пропуск будильника.

По словам доктора медицины Шанон Макекау, заведующего отделением пульмонологии и директора по медицине сна в Kaiser Permanente в Гонолулу, пересыпание опасно тем, что может привести к повышенной утомляемости и низкому уровню энергии, снижение иммунитета, изменению реакции организма на стресс, более высокому риску возникновения болезней сердца, ожирения, диабета, повышенному риску смерти.

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