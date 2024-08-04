Терапевт пожаловался на отсутствие препаратов для лечения постковидного синдрома

Сильная слабость и кашель, разные боли у переболевших могут не проходить до года.

Для реабилитации это «большая проблема», отметил кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Сам COVID-19 ослабел, как, собственно, мы все ждали. Потому что первые инфекции жёсткие. Когда они переходят от человека к человеку, становятся менее тяжёлыми. Большой проблемой является лечение постковидного синдрома. Мы видим, даже если COVID-19 прошёл достаточно легко, потом до года у 30% людей есть какие-то симптомы: кашель, сильная слабость, какие-то боли. Средств для лечения постковидного синдрома сейчас практически не создано, они в разработке только на начальных стадиях. Это является проблемой».



Перенёсшим COVID-19 следует «крайне аккуратно» возвращаться к физическими нагрузками, добавил Ашихмин.

«Потсковидный, лонг-ковид, продлённый COVID-19 мы пока лечить нормально не научились. Там, конечно, первая роль у физических нагрузок сейчас, которые нужно очень чётко подбирать и повышать крайне аккуратно, постепенно, без перегрузки».



Ранее иммунолог анонсировал разработку «вполне надёжных» вакцин от гриппа и COVID-19 через 1-3 года. Речь идёт о препаратах «следующего поколения». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков.