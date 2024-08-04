Дело дошло до Генпрокуратуры: в России проблема с лекарствами

В России снова проблема с лекарствами. Причем настолько серьезная, что дело дошло до Генеральной прокуратуры.

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Из письма руководителя Лиги защитников пациентов Александра Саверского Генеральному прокурору России Игорю Краснову:

«В ряде регионов, включая Москву и Московскую область, с начала 2024 года увеличилось количество жалоб граждан в связи с невозможностью получить необходимые лекарственные средства по льготам. Дошло до того, что медицинские организации дают справки пациентам о том, что на складе нет жизненно важных лекарств».



… Диагноз «бронхиальная астма» Виктория Лифановой поставили еще в 2009 году. Нужное лекарство подбирали долго. Наконец, импортный препарат, который кардинально изменил ситуацию в лучшую сторону, был найден.

«Мне через определенные промежутки времени делали уколы, и я начала чувствовать себя хорошо, буквально забыла про болезнь. Однако, через какое-то время меня перевели на амбулаторное лечение в районную поликлинику. Там сказали, что того самого импортного препарата, который меня буквально спас и возродил, нет… В его применении нужна была определенная периодичность для нужного эффекта. Так вот, с июня месяца я уже не получаю нужное мне лечение. Начались одышка, кашель. А в поликлинике говорят: "Извините, нужного вам лекарства нет на складах, будем лечить тем, что есть"», — рассказывает жительница г. Видное Московской области.



Особенно тяжело приходится онкологическим пациентам. Там от лекарства зависит в большинстве случаев жизнь человека, однако их меняют без согласия больных. В итоге люди, жизнь которых зависела от определенного лекарства, оказываются на волоске от смерти. Речь идет в первую очередь о тех, кто болен раком, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С чем связаны проблемы с обеспечением пациентов лекарствами, от которых зависит их жизнь? С таким вопросом мы обратились к руководителю Лиги защитников пациентов Александру Саверскому.

«Сейчас идет борьба за импортозамещение, поэтому исчезают именно импортные препараты, но пропадают даже из Госреестра и наши. Бывает и так, что необходимого больным препарата на складе достаточно, а в поликлиниках, в частности в Московской области, их в наличии не оказывается.»



Что получается? Врач назначает определенный препарат, а пациент или вообще не получает того, что нужно, или получает подешевле — то, что закуплено. В основном это дженерики. Но при этом их эффективность и безопасность для пациентов под вопросом. А зачем пациентам риски? Они и так болеют, а тут новый препарат, с неизвестным действием. Вот стали бы они его покупать на свои деньги?

Кто конкретно несет за это ответственность? Врач, провизор, департамент здравоохранения региона?

— В больницах и поликлиниках в регионах есть отделы закупок. Теоретически они должны выполнять предписания врачей, но на деле там закупают другие препараты и ответственности за это не несут.

И тут я бы поставил вопрос на государственном уровне. Пациент дает свое письменное согласие на медицинскую манипуляцию, УЗИ, например. Но почему у нас не работает добровольное согласие пациента на прием выписанного или выданного ему препарата? Ведь он может быть в конце концов вреден для человека. Кто понесет за это ответственность?

В конце концов замена препарата без согласия пациента нарушает его свободу в выборе лекарств…

— Дело в том, что нам необходимо создавать в стране систему обеспечения лекарствами по клиническим рекомендациям, следить за их действием, за результатом. Но для пациента почему-то закупают совершенно другой препарат. Опять же, почему бесплатные лекарства выдают только «льготникам»? А остальные пациенты с тяжелейшими заболеваниями чем хуже?

К примеру, у человека рак легкого, и ему выдают лекарство бесплатно. А у другого пациента хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), схожая по симптомам, и этот больной платит за лекарства сумасшедшие деньги. Я считаю происходящее дискриминацией больных.

Так может быть, всё дело в том, что финансирование здравоохранения постепенно сокращается?

— Плановые расходы на здравоохранение в 2024 году составят более 6,6 трлн рублей. Из них на лекарственное обеспечение государство выделяет всего 1 триллион рублей.

Идет массовая замена одних лекарств другими без согласия пациентов, превращаясь для пациентов в льготу на кабальных условиях: лечись тем, что купили, а не тем, что считаешь нужным.

И пациент не может отказаться, хотя теоретически от выданных ему препаратов он может пострадать. Все это говорит о том, что в России назрел вопрос о принятии Закона о лекарственном обеспечении.

Из письма руководителя Лиги защитников пациентов Александра Саверского Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову (есть в распоряжении редакции):

— Как Вы знаете, в России идут сотни судебных разбирательств, в частности, с участием прокуроров в сфере льготного лекарственного обеспечения… Но всех пациентов в прокуратуры и суды не пошлешь, и не все доживают до конца разбирательств и поставки лекарств.

У многих опускаются руки. Им нужно системное решение проблем. В идеале, необходимо разработать и принять ФЗ РФ «О лекарственном обеспечении», которого в России нет, и где будет ясно написано, что лекарственное обеспечение происходит по клиническим рекомендациям".

По итогам первого квартала этого года естественная убыль населения составила почти 180 тыс. человек. То есть ежедневно в России умирает более 5000 человек, а рождается в полтора с лишним раза меньше.

Если мы хотим сохранить будущее, необходимо срочно принимать меры. Иначе планы государства увеличить к 2030 году среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет так и останется несбыточной мечтой.