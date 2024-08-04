Донские врачи лечат девочку — «хоббита» с редким генетическим недугом

В ОКДЦ Ростова-на-Дону врач во время приема увидел девочку, похожую на хоббита. Об этом сообщает rostov.kp.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Ростовской области.

Так же как в эпопее Джона Толкиена «Властелин колец» хоббиты ходили босиком по причине имевшейся утолщенной коже на стопах, пациентка донского медика оказалась с аналогичной патологией.

На прием в ОКДЦ родители привели на осмотр к врачу-дерматовенерологу девятилетнюю девочку. Доктор Феликс Макаров обратил внимание на утолщения на ладонях и подошвах ребенка, — цитирует издание источник в пресс-службе ведомства.



Особенность пациентки навела медика на мысль, что проблема может быть наследственной. После опроса родителей, он узнал, что у мамы и бабушки девочки с детских лет имеются такие же изменения на ногах и руках, но к врачам с этой проблемой они ни разу не обращались, поскольку особых болей из-за этого не испытывали.

Собранный доктором анамнез всей семьи и проведенные обследования подтвердили его догадку.

Врач установил диагноз: кератодермия Унны-Тоста, то есть врожденная ладонно-подошвенная, — сообщили в областном Минздраве.



Кератодермия представляет собой группу редких кожных хронических заболеваний, которые могут быть как наследственными, так и приобретенными. Юной ростовчанке болезнь передалась по наследству. Неудобства девочке приносит не только грубая кожа, но и шелушение, потливость в излишне ороговевшей зоне.

Специалисты отмечают, что это заболевание вызвано мутациями в генах, отвечающих за процесс отмирания клеток, и потому полностью излечить его невозможно, но облегчить состояние пациентки в силах медиков. Девочке сделано назначение, которое будет способствовать повышению иммунитета, отрегулирует интенсивность огрубения кожи. Кроме того, на протяжении всей жизни ей предстоит наблюдаться у врачей, чтобы не допустить перерождения клеток в злокачественные.