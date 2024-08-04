Доктор предупредил о распространенности гепатита Е в России

Им можно заразиться при употреблении грязной воды и мяса диких животных.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Анастасия Анисонян подчеркнула, что болезнь проходит бессимптомно. В редких случаях она может переходить в хроническую форму, добавила специалист.

«Гепатит Е — энтеральный гепатит, то есть им, как и А, можно заразиться при употреблении загрязнённой воды, плохо термически обработанного мяса диких животных. Он распространён, но истинная распространённость неизвестна, потому что в большинстве случаев он протекает малосимптомно, либо бессимптомно и остаётся недиагностированным. В любой точке России он может встречаться. При любом остром процессе — это резкое повышение трансаминазов в биохимическом анализе крови, желтуха — конечно, мы должны тестировать на гепатит Е и другие гепатиты тоже. Гепатит Е очень редко может переходить в хроническую форму у пациентов с иммунодефицитом, хроническое заболевание печени с развитием фиброза тоже может быть, но это нечасто. О гепатите Е стоит помнить в первую очередь в отношении каких-то острых состояний и его исключать. Мы можем сделать анализ крови, либо анализ кала, посмотреть РНК самого вируса в кале. О гепатите Е также нужно помнить врачам-неврологам, потому что он может ассоциироваться с некоторыми неврологическими заболеваниями. Есть определённые группы пациентов с неврологической патологией, которых обязательно нужно тестировать на гепатит Е».



Ранее врач-онколог назвал основную причину развития рака печени. В большинстве случаев к этому заболеванию приводит гепатит. В группе риска также находятся люди, подвергшиеся длительному токсическому воздействию.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Андрей Пылёв подчеркнул, что выявленный на ранней стадии гепатит можно излечить.