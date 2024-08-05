Кардиолог перечислила симптомы ишемической болезни сердца

Кардиолог рассказала о симптомах ишемической болезни сердца
Боль в груди не всегда говорит о проблемах в области сердечно-сосудистой системы. К примеру, болевой синдром вероятен и при межреберной невралгии, защемлении какого-либо нерва, корешковом синдроме. О том, как патологии «маскируются» под болезни сердца, в беседе с радио Sputnik рассказала врач-кардиолог Татьяна Романенко.
«Достаточно выраженная боль в грудной клетке бывает при опоясывающем герпесе, но ее можно чувствовать при пальпации, то есть мы можем нащупать болевую точку. А когда болит сердце, когда есть ишемия, болезненности при надавливании не будет. Боль может быть при заболеваниях органов дыхания», - сказала она.
И добавила, что при болезнях органов желудочно-кишечного тракта, таких как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, тоже возникает боль в груди, но – только в процессе приема пищи или после него.
Романенко порекомендовала обращать внимание на обстоятельства, при которых возникают неприятные ощущения в груди.
«Боль коронарная, которая сопровождает ишемическую болезнь сердца, имеет четкую связь с нагрузкой. То есть пока человек не двигается, ничего не делает, у него нет никаких болевых ощущений. А стоит ему только пойти, получить какую-то физическую нагрузку, подняться по лестнице, выйти на улицу, и боль дает о себе знать», - подчеркнула она.