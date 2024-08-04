Нарколог предупредил, для кого алкоголь наиболее опасен

Спиртные напитки особенно вредны для пожилых людей, предупредил психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. Его слова приводят РИА Новости.

© Lenta.ru

Масякин подчеркнул: токсические вещества, содержащиеся в алкоголе, на всех людей влияют одинаково. Однако, по его словам, у пожилых имеется «букет» хронических заболеваний. Кроме того, их ресурсная база изначально ниже, чем у молодых. Именно из-за совокупности этих причин в зрелом возрасте люди сильнее подвержены негативному воздействию алкоголя.

Дополнительным фактором нарколог назвал влияние спиртных напитков на печень и сердце, с которыми в пожилом возрасте, как правило, и так есть проблемы.

«Поэтому, конечно, на пожилого человека с заболеваниями алкоголь априори оказывает более токсическое действие, чем на молодого», — резюмировал Масякин.



Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла один из самых популярных мифов о пиве. По ее словам, утверждение, что от употребления пенного напитка может вырасти грудь, является не более чем популярной страшилкой.