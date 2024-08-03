Как избежать мозолей на ногах

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов объяснил, как избежать мозолей и натоптышей на ногах.

По словам специалиста, для этого прежде всего необходимо носить широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Кроме того, врач рекомендует использовать ортопедические стельки, которые будут поддерживать стопу в правильном положении.

«После покупки новой обуви дайте ноге привыкнуть к ней, – советует ортопед. – Лучше походить в обновке некоторое время дома и только потом отправляться на дальние расстояния».



При этом Игнатов напомнил, что в течение дня нога немного увеличивается в размере. Поэтому покупать обувь нужно с запасом в 0,5 размера, чтобы к вечеру не испытывать дискомфорт и не обзавестись мозолями.

«Также важно помнить о педикюре, систематически удаляя огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей», – резюмировал медик.



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