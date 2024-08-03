На Европу надвигается новая «черная чума»

Сигнал тревоги прозвучал от Паоло Инселвини, члена Европарламента от Италии. В своем письме к Еврокомиссии он выразил обеспокоенность растущей популярностью фентанила в Евросоюзе, предупреждая о возможном наступлении новой «черной чумы».

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По словам Инселвини, проблема наркомании в Европе становится все более серьезной. В 2021 году 87,4 миллиона граждан ЕС употребляли запрещенные вещества, из которых миллион приобретали опиоиды без медицинского назначения. Особую тревогу вызывает рост распространения фентанила, уже ставшего настоящим бедствием в США.

Фентанил, известный как «наркотик-зомби», отличается своей высокой степенью опасности. Он в десятки раз сильнее морфина и вызывает быструю зависимость. Кроме того, фентанил легкодоступен и относительно дешев, что делает его привлекательным для наркоторговцев.

Инселвини не напрасно использует сравнение с «черной чумой». Разрушительные последствия фентаниловой зависимости уже ощущаются в США, где наркотик уносит жизни тысяч людей ежегодно.

В своем письме политик обращается к Еврокомиссии с призывом принять меры по борьбе с распространением фентанила. Вопрос о медицинском применении фентанила является особенно актуальным. С одной стороны, фентанил используется в качестве обезболивающего средства для пациентов с сильными болями. С другой стороны, его легкодоступность может привести к злоупотреблению и угрожает здоровью миллионов европейцев.

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