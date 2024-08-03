Ученый рассказал об антиаллергенных свойствах молочки

Люди с аллергией часто испытывают трудности, посещая праздничные застолья. Список продуктов, вызывающих аллергию, может быть внушительным, что может поставить гостя в неудобное положение перед виновником торжества. Но есть продукты, которые минимизируют аллергические реакции. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

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По словам эксперта, доказанным фактом является снижение риска развития аллергии и ее последствий при регулярном употреблении натурального кефира, йогурта, наринэ, бифидока и ряда других кисломолочных напитков.

«В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE). Этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях», — объяснил Куликов.



Он также отметил, что особенно полезны такие продукты в сочетании со злаками или ягодами (ежевика, черника, виноград), фруктами (гранат, яблоки), овощами (шпинат, брокколи) с высоким содержанием антиоксидантов.