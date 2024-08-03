Врач объяснил пути заражения ротавирусом на курорте: море ни при чём

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров объяснил, что при заражении ротавирусом море, как правило, не является фактором заболевания. Зачастую проблема в пище или бытовых условиях.

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По словам Никифорова, патогены попадают в организм в туалете или через грязные руки, либо через пищу. Море обычно не является источником заразы.