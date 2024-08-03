Врач объяснил пути заражения ротавирусом на курорте: море ни при чём
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров объяснил, что при заражении ротавирусом море, как правило, не является фактором заболевания. Зачастую проблема в пище или бытовых условиях.
По словам Никифорова, патогены попадают в организм в туалете или через грязные руки, либо через пищу. Море обычно не является источником заразы.
«Море тут совершенно ни при чём. Заражение происходит в другом месте и по другим причинам: это туалетные комнаты, грязные руки, где-то что-то попало в пищевые продукты и т. д. Также это может произойти в бассейнах со стоячей водой, которая плохо обеззараживается. Что касается моря — тут вероятность практически равна нулю», – объяснил инфекционист.