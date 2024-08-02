Почему кожные заболевания обостряются летом

Летом из-за воздействия солнца обостряются кожные заболевания, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматолог Полина Ражева. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно использовать подходящий солнцезащитный крем.

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Жаркая погода и воздействие солнечных лучей увеличивают образование кожного сала, за счет чего появляются высыпания на коже лица, иногда и на спине, плечах, груди: припухлости, гнойнички, глубокие подкожные уплотнения красного или синюшно-багрового цвета, — объяснила медик.



Врач отметила, что проблемы с кожей обостряются из-за высокой температуры, влажности воздуха и изменений в образе жизни во время летнего сезона. Чтобы избежать заболеваний кожи, нужно носить головные уборы и закрытую легкую одежду, а также не находиться под солнечными лучами в период его активности, с 11 до 16 часов.

Кроме того, следует увлажнять кожу кремами, чтобы поддерживать ее барьерную и защитную функции, добавила Ражева.

Ранее диетолог Елизавета Афинская рассказала, что разные сорта чая имеют свои полезные свойства, но один из них способен улучшить состояние кожи и предотвратить появление прыщей. По ее словам, речь идет о чае с мятой. Согласно результатам исследований, чай с мятой колосистой обладает антиандрогенными свойствами и приводит уровень гормонов в норму.