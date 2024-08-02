В Ростове врачи нашли редкую генетическую болезнь у девочки, ее мамы и бабушки

Врачи Областного консультативно-диагностического центра в Ростове-на-Дону выявили у девятилетней девочки редкое генетическое заболевание. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

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Взрослые привели ребенка на прием к дерматовенерологу в связи с утолщением кожи на ладонях и подошвах стоп. Медик установил, что ребенок растет и развивается нормально, не имеет аллергии, а также сопутствующих заболеваний.

После обследований дерматолог диагностировал пациентке кератодермию Унны-Тоста — редкую генетическую аномалию. При разговоре с родственниками врач выяснил, что аналогичные проблемы есть у матери и бабушки девочки, но они никогда не обращались по этому поводу за помощью и периодически использовали крем с мочевиной.

«Случай интересен, относительной редкостью и наглядной демонстративностью в поколениях», — отметили в пресс-службе Минздрава.