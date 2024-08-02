Стоматолог рассказал о современных методах укрепления зубов

Привычка рано ложиться и рано вставать делает человека здоровым, богатым и мудрым. А привычка регулярно ухаживать за зубами — еще и счастливым. Известно, что красивая улыбка значительно улучшает внешний вид, располагает к себе собеседника и способствует позитивному общению. Поэтому так важно своевременно проводить мероприятия по укреплению зубов. О том, какие способы восстановления эмали сегодня предлагает современная стоматология, WomanHit рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор стоматологической клиники Егана Маруфиди.

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Цели и преимущества укрепления зубов

Крепкая однородная эмаль придает зубам более здоровый и привлекательный вид. В идеале она должна быть гладкой, блестящей, без пятен и трещин. По словам нашего эксперта, кроме эстетической составляющей, укрепление эмали необходимо по следующим причинам:

Защита от кариеса — эмаль — это самый твердый и прочный слой зуба, который защищает его от разрушения бактериями и кислотами. Ее хорошее состояние повышает устойчивость зубов к кариесу; Предотвращение чувствительности — ослабленная или истонченная эмаль не может в полной мере защитить нервные окончания зубов. Это приводит к болезненной реакции на горячее, холодное, кислое или сладкое; Устойчивость к истиранию — эмаль постепенно истончается из-за механического и химического воздействия. Восстановительные мероприятия помогают замедлить этот процесс; Профилактика эрозии — кислотная среда полости рта (например, при гастрите) может разрушать ткани зубов. Укрепление повышает их устойчивость к агрессивным веществам.

Профессиональные процедуры восстановления эмали

Сегодня существуют как домашние, так и профессиональные методы укрепления зубов. Поскольку в бытовых условиях нет возможности перед восстановлением эмали выполнить полноценную гигиену, лучше эту процедуру делать с помощью специалистов.

Необходимость стоматологической гигиены перед укреплением эмали

Егана: «На плохо вычищенных зубах ни одна укрепляющая система не даст нужного эффекта, будь то гидроокись кальция, ионы фтора или еще какие-либо суперсоединения. Активные вещества просто не смогут проникнуть через толстый слой налета. Поэтому для того чтобы стоматологическая помощь по укреплению эмали была результативна, необходимо предварительно провести профессиональную гигиену».

Восстановительные процедуры

По словам нашего эксперта, есть два способа укрепления эмали:

1. Применение силиконовых кап

Вариант хорош тем, что препарат вносится непосредственно в саму капу, которая затем надевается на зубы. Время воздействия, как правило, составляет не меньше 30 минут, а бывает, что капы ставятся на ночь. Все зависит от того, какой состав будет использоваться.

2. Метод герметизации повреждений

«Позиция специалистов по поводу герметиков, независимо от возраста пациента, очень скептическая. Потому что будь это инвазивная, малоинвазивная либо неинвазивная процедура, герметик будет работать ровно столько, насколько эффективна личная гигиена человека. При хорошем уходе за зубами герметик не нужен, а при плохом — кариес все равно будет развиваться», — рассказывает стоматолог.



Инновационные разработки

На сегодняшний день российскими учеными разработаны эффективные способы восстановления эмали с применением отечественных растворов, содержащих ионы кальция, кремния или фтора. Ученые выяснили, что эти элементы более глубоко проникают в толщу эмали, поэтому этот способ позволяет сократить время ношения капы и улучшает качество минерализации. Какой конкретно препарат использовать, решает врач после оценки состояния зубов.