Врач развеяла мифы о вшах

Самым распространенным мифом о вшах является представление, что педикулез чаще встречается у не следящих за гигиеной людей, отметила педиатр-гастроэнтеролог Евгения Овчинникова. Заблуждения о вшах она развеяла в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, это заболевание может возникнуть у любого человека. Кроме того, заблуждением она назвала утверждение, будто вши передаются человеку от животных. Овчинникова отметила, что у животных тоже бывают вши, однако они не паразитируют на людях и человек может подхватить только человеческую вошь.

Наконец, отметила она, вопреки мифу при педикулезе не обязательно сбривать волосы, достаточно хорошо вычесать все личинки с волос мелким гребнем, входящим в комплект препарата для обработки.

«Просто на волосах более коротких это сделать, конечно, проще. Но если набраться терпения, волосы любой длины и густоты можно вычесать», — объяснила врач.



Овчинникова указала на то, что современные препараты являются безопасными для кожи головы и эффективно уничтожают паразитов и их личинок.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова развеяла мифы о вреде сахара. Она подчеркнула, что сахар не связан с диабетом, однако избыточное потребление десертов способствует ожирению, которое и является настоящим фактором риска заболевания.