Кардиолог объяснил, что боль в груди не всегда связана с сердцем

Врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко рассказала, что боль в груди далеко не всегда свидетельствует о проблемах с сердцем, она может быть следствием ряда других болезней.

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Боль в груди возможна при межрёберной невралгии и корешковом синдроме, а также при опоясывающем герпесе, при заболеваниях органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта, к примеру при рефлюксной болезни, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

Врач посоветовала обращать внимание на обстоятельства, при которых возникают болевые ощущения. Так, по её словам, коронарная боль всегда связана с физической нагрузкой, она не появляется, если человек находится в покое.

«Иногда её эквивалентом является одышка: ничего не болит, но дышать нечем», — уточнила Романенко.



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