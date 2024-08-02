В Кузбассе спасли беременную женщину с раковой опухолью

Кузбасские врачи спасли беременную женщину с раковой опухолью
Врачи сразу двух кузбасских больниц спасли беременную женщину и ее ребенка, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов в Telegram-канале. Он уточнил, что у женщины обнаружили опухоль в матке на втором триместре. Врачи приняли решение провести химиотерапию, чтобы сдержать рост новообразования, так как плацента способна защитить ребенка от токсичного воздействия.
"Плацента надежно защищает плод от токсичного воздействия лекарственного препарата, а врачи имеют возможность сдержать рост опухоли. В нашем регионе такое лечение было проведено впервые. Между курсами женщина наблюдалась в областном перинатальном центре, да и мы тесно сотрудничали с коллегами, постоянно отслеживали состояние пациентки", — рассказала завотделением онкогинекологии Ольга Баженова.
Ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Через две недели врачи выполнили для пациентки операцию Вертгейма, в ходе которой удаляются пораженные органы с частью окружающих здоровых тканей.
Ранее сообщалось, что хирурги Нижегородской области извлекли червя из печени пациента, который успел прорасти в диафрагму и легкое. Во время УЗИ у пациента было обнаружено объемное новообразование в области печени.