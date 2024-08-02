В Кузбассе спасли беременную женщину с раковой опухолью

Врачи сразу двух кузбасских больниц спасли беременную женщину и ее ребенка, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов в Telegram-канале. Он уточнил, что у женщины обнаружили опухоль в матке на втором триместре. Врачи приняли решение провести химиотерапию, чтобы сдержать рост новообразования, так как плацента способна защитить ребенка от токсичного воздействия.

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"Плацента надежно защищает плод от токсичного воздействия лекарственного препарата, а врачи имеют возможность сдержать рост опухоли. В нашем регионе такое лечение было проведено впервые. Между курсами женщина наблюдалась в областном перинатальном центре, да и мы тесно сотрудничали с коллегами, постоянно отслеживали состояние пациентки", — рассказала завотделением онкогинекологии Ольга Баженова.



Ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Через две недели врачи выполнили для пациентки операцию Вертгейма, в ходе которой удаляются пораженные органы с частью окружающих здоровых тканей.

Ранее сообщалось, что хирурги Нижегородской области извлекли червя из печени пациента, который успел прорасти в диафрагму и легкое. Во время УЗИ у пациента было обнаружено объемное новообразование в области печени.