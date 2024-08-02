Журнал Lancet опубликовал исследования, которые показали два новых фактора риска развития деменции. Одним из них стал высокий уровень «плохого» холестерина у людей старше 40 лет. Холестерин является защитным механизмом организма, который залечивает поврежденные сосуды. Но чрезмерное употребление продуктов, повышающих его уровень, может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

"У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта", — пояснила врач.



Ярцева также подчеркнула, что здоровый человек, у которого нет хронических заболеваний и ему диагностировали повышение холестерина, может не бояться критических изменений здоровья.

"Риска возникновения других заболеваний у него нет", — отметила специалист.



Кроме того, «ВМ» обсудила с диетологом Михаилом Гинзбургом, какие продукты препятствуют развитию инфаркта и поддерживают работу сердца. Он также подтвердил, что основным врагом сердечно-сосудистой системы является атеросклероз, который приводит к закупорке сосудов, а как следствие может стать причиной инфаркта и других проблем с сердцем. Чтобы сердечно-сосудистая система работала исправно, специалист рекомендовал включить в питание шесть групп продуктов.

Часть из них противовоспалительные, часть содержит пищевые волокна, которые способствуют снижению «плохого» холестерина. А ягоды, дополнил врач, обладают природными салицилатами, которые препятствуют развитию атеросклероза.