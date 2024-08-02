Врачи пересадили пенсионерке сетчатку глаза

Уральские врачи провели пациентке из Салехарда операцию по пересадке сетчатки глаза. Подобная практика применялась свердловскими врачами впервые.

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«У женщины диагностировали катаракту и разрыв центральной части сетчатки, которая обеспечивает практически 90 % зрения человека. Из-за этого окружающий мир предстал перед женщиной в черном цвете, поскольку правый глаз видел сплошное темное пятно», – цитирует «КП-Екатеринбург» департамент информационной политики Свердловской области.



Врачи провели 65-летней пациентке две операции. Во время первой они устранили отслойку сетчатки в центральной части глаза, однако разрыв полностью не закрылся. Поэтому было решено провести вторую, где потребовалась трансплантация сетчатки с задней поверхности глазного яблока пациентки. Риск полной потери зрения был полностью исключен.

Операция прошла успешно. Пенсионерка уже находится дома. Она заметила первые улучшения: темное пятно, которое мешало видеть, сильно уменьшилось, а зрение стало лучше.

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