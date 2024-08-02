Флеболог перечислил первые признаки оторвавшегося тромба

Одышка, чувство нехватки воздуха, боли в груди и кровохарканье могут быть признаками оторвавшегося тромба. Подробности об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

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«Если головка тромба не фиксирована к стенке, такой тромб называют флотирующим. Именно он является самым опасным, потому что может оторваться и попасть в легочную артерию», – отмечает врач.



По словам Смирновой, тахикардия и высокий пульс также могут быть явными признаками этого. Симптомы при тромбозе поверхностных вен – это боль по ходу тромбированных вен, покраснение кожи над ними и отечность.

Кроме того, распирающие боли в голени, отек всей конечности, боли при движении и повышение общей температуры тела, также могут быть явными признаками тромбоза. При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу, потому что без дополнительной диагностики невозможно определить уровень и характер тромба, передают РИА Новости.

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