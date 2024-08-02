Фитотерапевт рассказал об опасных для здоровья цветах

Какие цветы не стоит использовать для украшения дома? Своими советами поделился кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский, сообщает радио Sputnik.

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По его словам, ядовиты все части ландыша. Особенно токсичны ягоды, в них есть сердечный гликозид. Он при попадании на слизистые может провоцировать слабость, тошноту, рвоту, могут быть галлюцинации. Цветок также замедляет пульс, вплоть до остановки сердцебиения.

В дельфиниуме имеются алкалоиды. При попадании в организм они могут угнетать нервную и сердечно-сосудистую системы. В некоторых случаях возможно поражение желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, опасность несет и растение с душистыми цветами, которое часто встречается на Черноморском побережье, – магнолия. Она может вызывать головную боль. Подобное происходит из-за того, что цветы выделяют определенные эфирные масла.