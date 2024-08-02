Терапевт предупредил, чем грозит недосып

Сон продолжительностью меньше шести часов в сутки грозит серьезными проблемами со здоровьем, в том числе ожирением. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова.

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Она отметила, что при недосыпе понижается уровень гормона лептина, который отвечает за контроль аппетита. При этом уровень стимулирующего его гормона грелина, наоборот, повышается.

"Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода", — рассказала Дроздова.



Недосып также может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Хроническая нехватка сна сильно влияет и на психоэмоциональное состояние. Человек, который не высыпается, становится агрессивнее, может жаловаться на ухудшение памяти, передают aif.ru.

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