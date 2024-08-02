Терапевт перечислил требующие обращения к врачу симптомы столбняка

Без своевременного лечения столбняк может привести к повреждению внутренних органов, разрывам мышц и другим опасным осложнениям. Их терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач призвала при первых симптомах столбняка, включающих скованность в теле, тянущие боли в области раны и непроизвольные спазмы жевательных мышц, оперативно обратиться к врачу и немедленно начать лечение. Она предупредила, что без своевременной терапии могут возникнуть угрожающие жизни осложнения.

«Из-за нарушения глотания при столбняке слюна и пища могут попадать в дыхательные пути и впоследствии спровоцировать, например, инфекционные заболевания легких. Судороги, в свою очередь, могут вызывать разрывы мышц, повреждение внутренних органов, переломы костей и даже удушье», — рассказала Стольная.



По словам доктора, лечение заболевания проводится в стационаре. В случае видимых повреждений пациенту тщательно обрабатывают загрязненную рану, а затем делают инъекцию противостолбнячного иммуноглобулина или сыворотки. По показаниям врач также может назначить противосудорожные препараты и антибиотики, добавила терапевт.

Она также отметила, что сегодня столбняк встречается редко, однако болезнь остается угрозой для всех непривитых людей, поэтому как детям, так и взрослым необходимо своевременно прививаться.

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