Врач заявил, что пивной алкоголизм развивается быстрее водочного

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, рассказал о серьезных рисках, связанных с чрезмерным употреблением пива. В интервью для NEWS.ru он отметил, что пиво может в четыре раза быстрее «прокладывать путь» к более крепким алкогольным напиткам, таким как коньяк, водка и самогон. По словам Умнова, пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее, чем водочный. "Употреблением пенного все не заканчивается. Человек с зависимостью переходит на более крепкие напитки и становится истинным алкоголиком, которому уже нужна медицинская помощь", — подчеркнул он. Эксперт также обратил внимание на пагубное влияние пива на желудочно-кишечный тракт. Он сообщил, что данный напиток может вызывать хронический гастрит из-за раздражения слизистых оболочек желудка. Любители пива рискуют столкнуться с неприятными симптомами, такими как боль и тяжесть в животе, горечь во рту и изжога. Умнов также напомнил о разрушительном воздействии алкоголя на печень. Постоянное потребление спиртного приводит к разрушению клеток печени и развитию цирроза. Он уточнил, что токсические дозы алкоголя различаются для мужчин и женщин: для мужчин это 60–80 граммов чистого этанола в сутки, что эквивалентно примерно 800 миллилитрам пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, и даже регулярное употребление одной бутылки пива объемом 500 миллилитров может привести к заболеваниям печени. Учитывая все вышесказанное, Умнов призывает к осторожности и осознанному подходу к потреблению алкогольных напитков, особенно пива.

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