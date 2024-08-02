«В четыре раза быстрее». Хирург назвал опасные последствия употребления пива

Злоупотребление «пенным» опасно быстрым развитием пивного алкоголизма, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что данный напиток в четыре раза быстрее «прокладывает путь» к более крепким — коньяку, водке или самогону.

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"Пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного. Употреблением пенного все не заканчивается, человек с зависимостью переходит на более крепкие напитки — коньяк, водку, самогон. Он становится истинным алкоголиком, которому уже нужна медицинская помощь", — заявил Умнов.



По его словам, пиво пагубно влияет на ЖКТ. Данный продукт вызывает хронический гастрит на фоне раздражения слизистых оболочек желудка. Эксперт напомнил, что любитель «пенного» рискует обречь себя на боль и тяжесть в животе, ощущение горечи во рту и изжогу.

"Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у алкоголика постепенно развивается цирроз. Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60–80 грамм чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени", — подытожил Умнов.



Гастроэнтеролог Наталья Панина ранее рассказала, что злоупотребление пивом может привести к развитию таких заболеваний, как подагра и цирроз. По ее словам, самый токсичный ингредиент этого напитка — этиловый спирт, а не эстроген или кобальт, как считают многие.