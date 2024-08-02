Лекарства не существует: врач рассказал о синдроме Гвоздики

Синдром Гвоздики — это врождённое генетическое заболевание, которое сопровождается аномалиями развития сосудов, повреждениями кожи, искривлением позвоночника и деформацией суставов.

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Заболевание не передаётся от человека к человеку. Об этом рассказала Беляева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам врача, на данный момент не существует средства для предотвращения этого заболевания. Возможно только симптоматическое лечение.

Поскольку заболевание встречается очень редко и генетические исследования по его выявлению не входят в обязательный мониторинг, предупредить его невозможно.

Ранее врач Уланкина рассказала, что заразиться туберкулёзом можно даже от продуктов питания, а также в Минздраве заявили, что связь между онкологией и микропластиком отсутствует.