В Минздраве озвучили способ избежать рака легкого

Рак легких, как правило, поздно проявляется, а на ранних стадиях протекает почти бессимптомно. О том, как оно выявляется и как его избежать рассказала специалист НМИЦ онкологии Минздрава РФ Эллада Мирзоян.

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По ее словам, если выявить болезнь на I-II стадиях, пациент проходит органосохранное лечение, позволяющее сохранить качество жизни и повышающее шансы человека на полное излечение.

Чтобы выявить рак легкого на ранних стадиях, нельзя пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию.

А лучший способ избежать этой болезни - не допускать воздействия факторов риска на организм. Среди них - курение, в том числе пассивное, работа на вредном производстве, взаимодействие с пылью, цементом, асбестом, канцерогенами. Также среди опасных факторов - хронические болезни дыхательной системы, вирусные инфекции, осложненные пневмонией. Играет роль и наследственность.

Стоит насторожиться и обратиться к врачу, если у вас появились кашель, боль в грудной клетке, одышка, осип голос, произошла потеря веса, есть общее недомогание - слабость, температура, быстрая утомляемость. Это могут быть симптомы заболевания.