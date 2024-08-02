Психолог перечислил неочевидные причины постоянных ночных кошмаров

Постоянные ночные кошмары могут возникать из-за болезней печени и эндокринной системы, предупредил клинический психолог Артем Тараянц. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что при данных заболеваниях сюжеты снов зачастую трудно понять, а кошмары носят систематический характер.

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"Заболевания эндокринной системы и болезни печени могут приводить либо к скачкообразному изменению гормонального фона, либо перманентному. Они зачастую становятся причиной кошмаров, в которых человеку трудно понять, что происходит во сне. Сюжет сна напоминает какую-то белиберду. Зачастую такие кошмары носят систематический характер", — пояснил психолог.



Он уточнил, что заболевания сердца также могут приводить к кошмарам, после которых человек просыпается в холодном поту. По его словам, зачастую неприятные сны сопровождаются паническими атаками. Тем временем, предупредил специалист, инфекции вызывают кошмарные сны различного содержания.

Как отметил Тараянц, при неврологических расстройствах во снах человек видит экстремальные ситуации, которые заканчиваются физическими травмами. Психолог добавил, что при психических расстройствах бредовые видения, которые преследуют в реальности, переносятся в кошмары.

"Для лечения необходимо выявить причину и как можно быстрее начать медикаментозное воздействие. Параллельно нужно обратиться к сомнологу либо когнитивному психотерапевту. Можно также использовать техники саморегуляции, такие как аутогенная тренировка или дыхательные упражнения, которые приводят к активации парасимпатической системы", — заключил Тараянц.



Терапевт-диетолог Татьяна Солнцева ранее рассказала, что средиземноморская диета хорошо влияет на сон, делает его глубже и спокойнее. Этот тип питания, по словам специалиста, включает большое количество растительных продуктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов и состоит в основном из домашних блюд с минимальной обработкой, сезонных овощей, зелени и фруктов.