Подмосковные врачи спасли пожилого мужчину с 11-сантиметровым тромбом

Врачи МОНИКИ им. Владимирского спасли 76-летнего пациента с 11-сантиметровым тромбом. Он поступил в медучреждение с жалобами на тянущие боли в правых отделах живота и отек правой ноги. При проведении исследований у него нашли выявлен флотирующий или подвижный тромб в просвете нижней полой вены. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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«В любой момент тромб мог мигрировать в правые отделы сердца, а затем в легочную артерию и ее ветви. В случае флотирующих тромбов – предельно важна своевременная и точная диагностика с использованием информативных неинвазивных методов», – отметила заведующая отделением клинической функциональной диагностики МОНИКИ им. Владимирского Евгения Ещерекоева.



Пациенту провели тромбэктомию – удалили тромб, а затем установили ловушку-фильтр. Манипуляции провели малоинвазивным методом. Врачи использовали доступ через яремную вену. Медики называют такие тромбы «убийцами», так как отрыв и попадание такого крупного тромба в легочную артерию приводит к быстрой и неминуемой смерти.