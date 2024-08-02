Стоматолог предостерег от отбеливания зубов народными методами

Стоматолог DocMed: не стоит пытаться отбелить зубы перекисью и лимоном. Мир не стоит на месте, и клиники сейчас предлагают довольно щадящие способы осветления зубов, но немало людей продолжают экспериментировать, пытаясь улучшить свои челюсти собственными ручками. Спешим расстроить: крайне велика вероятность, что проблем станет ещё больше.

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Опасности домашнего отбеливания зубов

Сода. Рецепты с ней способны испортить эмаль. В результате зубы будут уязвимее и чувствительнее к горячей и холодной еде;

Перекись водорода. Её концентрация в аптечном пузырьке никак не поможет цвету зубов, но запросто обожжёт слизистую;

Зола, пепел, смесь толчёных таблеток кальция и соли. Такие средства могут слегка осветлить эмаль, но какой ценой... Последствия: повышение чувствительности зубов, раздражение слизистой, повреждение эмали, не исключено отравление при проглатывании;

Лимон и ягоды. Со временем увлечение таким способом отбеливания может привести к разрушению эмали и усилению её чувствительности;

Эфирное и оливковое масла. Не ждите от них пользы для зубов и опасайтесь аллергии.

Вред отбеливающих паст

В попытке сделать зубы белоснежными большинство всё же использует не народные методы, а специальные пасты. Но и они не так безопасны, как хотелось бы.

Постоянная чистка ими может привести к тому, что эмаль будет стираться, появятся царапины и трещины. Подробнее рассказала стоматолог-терапевт. Читайте здесь.