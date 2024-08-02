Врач предупредил о противопоказаниях гематогена

Врач Сергеева: гематоген нельзя есть диабетикам и людям с лишним весом. Многие россияне считают, что нет более полезного лакомства, чем гематоген, пусть и главный ингредиент у него не очень аппетитный. Однако действительно ли полезен гематоген, кому его можно и в каких дозах, а кому нельзя даже фантик трогать — «Секрету» рассказали врачи.

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Что такое гематоген

Гематоген — не лекарственное средство, а сладкая добавка к основному рациону.

«Основным действующим компонентом является белок альбумин, который получается из очищенной бычьей крови», — рассказала «Секрету фирмы» Татьяна Сергеева, врач-педиатр клиники «Будь здоров».



Когда его советуют употреблять

Во время чрезмерных физических и умственных нагрузок;

При неполноценном питании;

После тяжёлых инфекционных заболеваний;

В послеоперационный период выздоровления.

Рекомендуемые дозировки (по мнению производителей)

Детям 3−6 лет — 30 г в день;

Детям с 7 лет — 40 г в день;

Взрослым — не более 50 г в день.

Но при этом, по словам Сергеевой, в действительности необходимости в употреблении гематогена для детей и взрослых нет, поскольку при соблюдении базового принципа здорового питания — присутствия в рационе разнообразных источников белков, жиров и углеводов, — организм человека получает достаточное количество железа.

Кому нельзя гематоген

По словам опрошенных «Секретом» экспертов, гематоген точно нежелателен:

Людям с аллергией на компоненты гематогена;

Людям с гемохроматозом и гемосидерозом (повышенным накоплением железа);

Людям с предрасположенностью к тромбозам;

Людям с острыми инфекционно-воспалительными процессами;

Беременным и кормящим женщинам;

Людям с избыточным весом и нарушением углеводного обмена;

Диабетикам (из-за большого количества сахаров).

Побочные эффекты гематогена

«Не употребляйте слишком много гематогена, он может вызвать побочные эффекты, такие как окрашивание зубов, учащённое мочеиспускание, желудочное кровотечение, нарушение сердечного ритма, беспокойство, мышечная слабость, тошнота и диарея».



Чем можно заменить гематоген

Педиатр Сергеева советует вместо гематогена в случае чего использовать препараты железа, витаминотерапию и специализированные питательные смеси, но исключительно только после консультации с врачом.

У второго эксперта — преподавателя медуниверситета, врача-гастроэнтеролога частного медицинского центра, клинического исследователя Регины Хлыновой есть более простое решение проблемы.

«Заменить гематоген можно животными и растительными источниками железа: красным мясом, морепродуктами, куриными яйцами, шпинатом, бобовыми, киноа, брокколи и шиповником», — рассказала она «Секрету».



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