Флеболог перечислил первые признаки оторвавшегося тромба

Внезапно появившаяся отдышка, чувство нехватки воздуха, боли в груди и появление в мокроте прожилок крови могут являться первыми признаками оторвавшегося тромба. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

© Вечерняя Москва

Она указала, что отдышка в этом случае будет увеличиваться при физической нагрузке, а кровохарканье будет встречать примерно в трети случаев. Медик добавила, что тахикардия, высокий пульс тоже могут быть вестниками оторвавшегося тромба.

"Тромбы возникают и в поверхностных венах, обычно в расширенных, и в глубокой венозной системе. Симптомы при этом разные. При тромбозе поверхностных вен человек чувствует боль по ходу тромбированных вен, наблюдается покраснение кожи над ними, отечность в этой области", — подчеркнула Смирнова.



При этом при тромбозе глубоких вен, уточнила врач, могут наблюдаться распирающие боли в голени, ее отечность или же отек всей конечности, ассиметричность, боли при движении, кроме того может повышаться температура тела.

Смирнова подчеркнула, что при такой симптоматике стоит незамедлительно обратиться к врачу, поскольку без дополнительных исследований невозможно определить уровень и характер тромба.

"Если головка тромба не фиксирована к стенке, такой тромб называют флотирующим. Именно он является самым опасным, потому что может оторваться и попасть в легочную артерию", — заключила врач в беседе с РИА Новости.



Врач-кардиолог Дарина Курбанова рассказала, что поможет снизить риск образования тромбов.

Повышенный пульс может быть причиной образования тромбов. Об этом сообщила другой кардиолог Диана Чехоева. При этом она пояснила, что повышение пульса, которое появляется во время занятий спортом или из-за стресса, является нормой.