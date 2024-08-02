За несколько десятилетий человечество ощутимо прибавило в весе и округлилось. С 1990 года процент взрослых, живущих с ожирением, удвоился, а среди подростков он вырос в четыре раза. Хотя миллионы людей по всему миру худеют, занимаются спортом и становятся одержимыми здоровым образом жизни, в целом ситуация с ожирением лучше не становится. Только в 2019 году избыточная масса тела стала причиной пяти миллионов смертей от неинфекционных заболеваний, а людям становится все труднее и труднее оставаться стройными — причем для них борьба с ожирением оказывается куда сложнее. В чем причина тучности современников, почему все больше людей набирают вес и не могут от него избавиться, разбиралась «Лента.ру».

Толстеющее поколение

Считается, что единственный способ набрать лишние килограммы — это потреблять больше калорий, чем тратить. Поэтому самым очевидным объяснением эпидемии ожирения в мире является то, что люди стали больше есть. Однако это не совсем верно. Например, в Великобритании, которая занимает одно из лидирующих мест в Европе по количеству людей с ожирением, среднее суточное потребление калорий за последние 50 лет не выросло, а наоборот, сократилось. Сегодня среднестатистический британец съедает 2130 килокалорий в день с учетом сладостей и алкоголя, а в 70-е — 2280 килокалорий без алкоголя и сладостей. Если и их включить в подсчеты, то получится еще больше: 2590 килокалорий в сутки.

Если дело не в обжорстве, то эпидемию ожирения можно объяснить отсутствием физической активности. В современном обществе многие действительно ведут сидячий образ жизни, пересаживаясь из офисного кресла в автомобиль, а из автомобиля на диван. Однако исследования показывают, что лишний вес с большей вероятностью появляется не у работников офисов, а у низкоквалифицированных сотрудников, занятых тяжелой физической работой. Более того, многие ученые считают, что физкультура вообще не имеет решающего значения при похудении.

2,1 миллиарда человек во всем мире имеют избыточный вес или ожирение.

Эти данные вовсе не означают, что дефицит калорий перестал работать, просто современникам нужно приложить больше усилий, чем живущим 20, 30 или 40 лет назад людям. По крайней мере такую версию выдвинули ученые в исследовании, опубликованном в журнале Obesity Research & Clinical Practice. Авторы работы наблюдали за 36 400 американцами в течение 37 лет в период с1971 по 2008 год и отметили явные перемены в работе организмов двух поколений.

«Результаты нашего исследования показывают, что если вам 25 лет, то для того, чтобы не набрать вес, вам придется есть еще меньше и заниматься спортом больше, чем тем, кто старше. Однако это также указывает на то, что рост числа людей с ожирением может быть обусловлен и другими специфическими изменениями, помимо диеты и физических упражнений», — Дженнифер Кук, профессор кинезиологии и здравоохранения Йоркского университета в Торонто.



Так в чем причина ожирения современников?

Единственного верного ответа на вопрос, что заставляет людей по всему миру набирать вес, не существует. Обычно врачи говорят о множестве внешних и внутренних факторов, которые влияют на аппетит, питание и набор веса. Профессор кинезиологии и здравоохранения Йоркского университета в Торонто Дженнифер Кук называла три наиболее вероятные, по ее мнению, причины:

Последний пункт современная медицина изучает особенно внимательно. Человеческий организм населяют миллиарды бактерий, некоторые из них помогают сбрасывать вес, другие, наоборот, препятствуют этому. Как рассказала «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская, многие исследования подтвердили, что микроорганизмы могут тормозить потерю веса даже при правильном питании. По ее словам, если удастся точно установить какие это бактерии и как они действуют, это поможет контролировать вес без синтетических препаратов.

«Это одно из перспективных направлений для дальнейшего изучения, хотя мы понимаем, что ожирение — это многофакторное заболевание и нельзя делать ставку на коррекцию только одного фактора», — подчеркнула терапевт.



Другие причины лишнего веса

Другая распространенная причина, которой люди часто объясняют появление лишних килограммов, — это сбой обмена веществ из-за гормонального нарушения. Обычно ее называют сами пациенты, но врачи не совсем с ней согласны. Каневская пояснила, что у тучных людей действительно нарушены метаболические процессы и есть проблемы с гормонами, но это не причина, а следствие избыточного веса. То есть в большинстве случаев, сначала появляется лишний вес, а за ним инсулинорезистентность или резистентность к лептину — гормону, который дает ощущение сытости.

Еще одно популярное объяснение — это генетика. Некоторые люди действительно из-за наследственности хуже контролируют аппетит, поэтому им трудно поддерживать здоровый вес. Иногда это вообще невозможно. К примеру, мутация одного из генов, который кодирует лептин или рецепторы лептина вызывает тяжелую форму ожирения. Люди с этой мутацией постоянно ощущают мучительный голод, лишний вес у них начинает появляться в раннем детстве и продолжает накапливаться по мере взросления. Однако такая генетическая мутация в реальности встречается крайне редко.

А вот другие наследственные факторы встречаются намного чаще, но они сравнительно легко поддаются контролю с помощью диеты и физических упражнений.

«Множество людей с генетической предрасположенностью к избыточному весу всю жизнь живут со здоровой массой тела. И наоборот: люди без семейной истории ожирения набирают лишние килограммы», — отметила Каневская.



«Сегодня точно установлено, что от генетики зависит лишь 20 процентов нашего здоровья. Остальные 80 процентов распределяются следующим образом: 60 процентов — это образ жизни, пищевые пристрастия и пищевое поведение, 20 процентов — экологические неблагоприятные факторы и 10 процентов зависят от системы», — здравоохранения Светлана Каневская, терапевт.



Терапевт добавила, что стресс — это еще одна частая причина набора веса, но и она лишь косвенно влияет на появление лишних килограммов. Врач пояснила, что на фоне эмоционального стресса многие тянутся за сладостями, чтобы получить быстрый дофамин. Кроме того, при стрессах вырабатывается избыточный уровень кортизола, отчасти этот гормон является причиной метаболических нарушений, которые служат основой для более быстрого набора веса.

«Однако важно понимать, что без лишних калорий, поступающих в наше тело, жир не сможет образоваться. Поэтому если во время стресса контролировать калории, то вес не будет увеличиваться», — подчеркнула Каневская.



По этой же причине терапевт призвала не демонизировать сладости и так называемые вредные продукты питания. По ее словам, сами по себе они не вызывают ожирения, значение имеет только количеств съеденных калорий. Но, как пояснила Каневская, у десертов есть неприятная особенность усиливать аппетит.

«Сладости дают всплеск инсулина и быстрое попадание глюкозы в клетку, после этого в крови глюкозы почти не остается, поэтому в мозг автоматически подается сигнал, что организм голоден и надо срочно поесть. Так, человек попадает в порочный круг и набирает вес», — объяснила она.



Лишний вес на 60% зависит от образа жизни человека.

Мозг выбирает жир

Американский исследователь Национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек Кевин Холл убежден, что при большой массе тела похудеть очень трудно, так как мозг с невероятным упорством сопротивляется этому. Профессор уточнил, что сбросить вес может быть и легко, а вот удержать его почти невозможно.

К такому выводу ученый пришел, шесть лет наблюдая за участниками американского ток-шоу «Самый большой неудачник». В этом шоу тучные мужчины и женщины под руководством профессиональных консультантов худели, наращивали мышечную массу, общались с психологами и в целом становились здоровее. Но спустя несколько лет все они неотвратимо возвращались к прежнему весу.

«Это связано с метаболизмом в состоянии покоя. От него зависит, сколько калорий сжигает человек, ничего не делая. Когда шоу началось, участники, хотя и были очень полными, имели нормальный метаболизм для своего размера, то есть они сжигали нормальное количество калорий для людей их веса», — рассказал Холл.



Однако, когда шоу закончилось, метаболизм участников резко замедлился, подчеркнул ученый. Он уточнил, что их тела не тратили достаточно энергии, чтобы поддерживать стройность.

Холл полагает, что у организма есть установленный постоянный вес, который поддерживается без каких-либо усилий. Если же человек пытается его изменить, то мозг делает все, чтобы вернуться к комфортному состоянию, и трюк с замедлением обмена веществ не единственный способ этого достичь. Неприятный сюрприз, по его словам, нередко преподносит гормон лептин, тот самый, который вырабатывается, когда в кишечник попадает пища. Он подает сигнал мозгу, что организм сыт и еды больше не нужно. После похудения, по словам Холла, гормона становится меньше.

Ученый пояснил, что в начале похудения у участников шоу уровень этого гормона был в норме, во время диеты он упал до минимума, что было предсказуемо, но мучительно для худеющих: они чувствовали зверский голод, истощение и полный упадок сил. После того как они похудели и перестали придерживаться жесткого дефицита калорий, уровень лептина вырос, но к первоначальным показателям так и не вернулся. Холл утверждает, что уровень гормона был примерно в два раз ниже, чем в начале шоу. Таким образом, резюмировал ученый, у похудевших людей может сохраняться повышенный аппетит, и они неосознанно будут съедать немного больше необходимого.

Похудеть раз и навсегда невозможно

Профессор Университета Альберты (Канада) Тим Колфилд, который исследует заблуждения в сфере здоровья уверен, что похудеть и оставаться после этого стройным без помощи врачей невозможно. По его словам, лишь у пяти процентов это получается, у остальных вес начинает возвращаться в течение первого года и накапливается до тех пор, пока не придет к прежним показателям или большим. Ученый убежден, что это известно абсолютно всем врачам — диетологам, эндокринологам, терапевтам. Но, по его словам, они стараются не обсуждать это между собой и уж тем более с пациентами.

«Такое ощущение, что вы находитесь в комнате с очень знающими людьми, где каждый понимает, о чем говорят данные, но никто не хочет говорить об этом другим», — отметил он.



Колфилд полагает, что у врачей есть веская причина поступать именно так: если сказать людям, что их усилия по похудению, с вероятностью 95 процентов дадут временный результат, то у многих пропадет мотивация правильно питаться и заниматься спортом. Эту версию подтвердила психолог Трейси Манн. По ее словам, именно забота о красоте тела является для большинства людей движущей силой на пути к здоровому образу жизни. Хотя в реальности физкультура необязательно приведет к похудению, зато она абсолютно точно улучшит работу сердца, укрепит сосуды, сделает человека сильнее и выносливее. То же самое и с питанием, считает Манн.

«Полезные продукты остаются полезными, просто они не делают вас стройнее», — Трейси Манн, психолог.



Еще одна ловушка, которая, по словам Колфилда, подстерегает современных людей, — это идея, что последствия долгого неправильного питания легко исправить. Он объяснил, что многие уверены: достаточно с понедельника сесть на диету, пойти в тренажерный зал, проявить немного упорства — и вес непременно придет в норму. Однако ученый предупредил, что в действительности организм работает не так.

«Мы — очень эффективные биологические машины. Мы эволюционировали не для того, чтобы терять вес. Мы эволюционировали, чтобы поддерживать как можно больший вес», — Тим Колфилд, профессор Университета Альберты.



Несмотря на неутешительный слова специалиста, врачи уверены, что лишний вес — не приговор.

«Его можно и нужно вылечить и часто это можно сделать, даже не прибегая к медикаментам», — говорит Каневская.



Однако, по ее мнению, для этого не надо искать быстрый способ похудеть и привести себя в форму. Вместо того чтобы время от времени сидеть на диетах, эффективнее постепенно вырабатывать здоровые привычки, которые со временем обязательно приведут к улучшению внутреннего и внешнего состояния организма.