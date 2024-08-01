Мужчина из Владимирской области дважды стал донором костного мозга

Сергей Дурягин из города Мурома Владимирской области дважды (!) стал донором костного мозга для разных, незнакомых ему людей. Теоретически любой из нас может быть таким донором всего четыре раза за жизнь. Но на практике в НМИЦ гематологии Минздрава России трансплантация от одного человека проводилась всего два раза, да и то реципиент был один.

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Сергею удалось спасти уже две жизни, и это уникально. О том, что в России формируется регистр доноров костного мозга, он, сотрудник компании, занимающейся оптикой, узнал от знакомых. Решил: почему бы и нет? Дело-то благородное. Отправился в лабораторию, сдал кровь на анализ, подписал документы. А через год раздался звонок из НМИЦ гематологии: помощь нужна пациенту с похожим на HLA-генотипом. Кстати, вероятность совпадения донора и реципиента - не более одного процента!

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Приехал в Москву, сдал дополнительные анализы. Важна не только совместимость генотипов, но и то, насколько донор здоров. У Сергея противопоказаний не оказалось. Гемопоэтические стволовые клетки брали из крови. Перед забором в течение пяти дней шла подготовка при помощи препаратов, увеличивающих количество необходимых веществ в крови.

Как рассказали в НМИЦ гематологии, донорскую кровь из вены многократно пропускают через сепаратор, автоматически отделяющий клетки для трансплантации. Остальные компоненты возвращаются в кровеносную систему донора.

В медицине есть термин "генетические "близнецы", когда речь идет о людях, не являющихся родственниками, с идентичными клетками костного мозга. Такие близнецы есть у большинства. Они и могут стать донорами друг для друга в случае необходимости. Главное - попасть в банк доноров.

По правилам, донор и реципиент не встречаются. И даже ничего не знают о личности друг друга. До определенного момента. Потом, спустя два года, можно узнать, как прошла пересадка, как чувствует себя человек. Сегодня Сергей уже знает: с его первым "генетическим близнецом" все хорошо. Это женщина из Сыктывкара, ей 45 лет, и она победила онкологию.

Спустя два года вновь раздался звонок: в помощи нуждается ребенок с лейкозом. И Дурягин вновь идеально подходит в качестве потенциального донора.

"Конечно, готов", - ответил Сергей.



В этот раз для забора клеток применялся метод эксфузии - с помощью небольшого прокола гемопоэтические стволовые клетки забирают из тазовой кости донора. Процедура длится около часа и проходит под наркозом.

"В этот раз я еще сильнее переживаю за реципиента, - признается Сергей. - Взрослому с бедой справиться легче, чем ребенку. Пусть он поправляется скорее! Если будет нужно, готов и в третий раз поделиться своими клетками."



Справка "РГ"

Донором костного мозга в России может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет и весом не менее 50 килограммов без серьезных системных или хронических заболеваний. Если во время обследования перед процедурой у донора выявят индивидуальные противопоказания, то он не получит положительного заключения, даже если идеально подходит по генотипу.