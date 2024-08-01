Симптом «масляного пятна»: какие болезни можно определить по состоянию ногтей

У каждого пятого человека есть заболевания ногтевых пластин. Около 50 процентов от всех болезней — это грибковые поражения ногтей, остальные 50 процентов — дистрофические изменения (ониходистрофия), врожденные или приобретенные. Ониходистрофия может быть одним из симптомов системных заболеваний внутренних органов, а также онкологии. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дерматовенеролог, косметолог тверского филиала «Клиники Фомина» Наталья Петрушова.

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На какие признаки стоит обратить внимание

По мнению врача, стоит обратиться к специалисту, если вы заметили следующие признаки, даже на одном ногте:

Изменение цвета пластины (желтый, зеленый, коричневый, белый) или образование белых пятен на ней;

Изменение структуры — поверхность ногтя стала ребристой, шершавой;

Ноготь стал утолщенным или, наоборот, истонченным;

Ногти стали мягкими и ломкими;

Искривление ногтевой пластины, отделение ее от ногтевого ложа;

Образование пустот под ногтем;

Появление боли, отека, покраснения под ногтем или рядом с ним;

Образование темных пятен под ногтевой пластиной;

Длительно не заживающие трещины, раны вокруг ногтевой пластины или в области свободного края ногтя;

Появление образования на ногте или пятна под ним.

"При всех этих признаках следует незамедлительно обратиться к врачу-дерматологу. Он проведет детальный осмотр ногтей, дерматоскопию, при необходимости назначит диагностические анализы и соскобы, биопсию. Эти мероприятия помогут поставить диагноз и на ранней стадии заболевания провести соответствующую терапию", — подчеркнула Петрушова.



Изменения ногтевых пластин при хронических дерматозах

По ее словам, поражения ногтевых пластинок могут встречаться при хронических дерматозах.

Псориаз

При данном заболевании происходят изменения поверхности ногтя в виде точечных углублений, так называемый симптом наперстка, отметила специалист.

"Под ногтевой пластинкой и вблизи околоногтевых валиков присутствуют небольшие красноватые, желтые и бурые пятна. Это симптом «масляного пятна», — описала Петрушова. — Возникает подногтевой гиперкератоз, ноготь деформируется."



Поражения ногтевых пластинок могут предшествовать кожным проявлениям дерматоза, а также тяжелому состоянию при псориазе — псориатическому артриту, предупредила врач.

Красный плоский лишай (КПЛ)

У 10 процентов пациентов при КПЛ встречаются поражения ногтевых пластин, сообщила дерматовенеролог:

"Ногти становятся ломкими, шероховатыми, присутствуют точечные углубления, ноготь может продольно расслаиваться. Может поражаться и ногтевое ложе: ноготь меняет свой цвет, появляются кровоизлияния, происходит отслойка ногтя от пальца."



Экзема

У пациентов с экземой могут наблюдаться характерные изменения ногтей: волнообразная деформация (линии Бо), а также загиб свободного края ногтя в сторону подушечки пальца или в противоположную сторону.

Атопический дерматит

Характерен симптом «полированных ногтей» — это блестящие ногти со сточенными краями. Возникает из-за расчесов на коже, пояснила врач.

Инфекционные заболевания ногтевых пластинок

К инфекционным заболеваниям, по словам дерматовенеролога, относятся:

Пиодермия (паронихия) — острое заболевание околоногтевого валика, которое характеризуется резкой болью, покраснением, отеком, локальным повышением температуры кожи. Может образоваться гной по краю ногтя или под ногтем;

Грибковые поражения ногтей (онихомикоз) — могут быть обусловлены руброфитией, кандидозом и недерматофитными плесенями.

Какие изменения можно наблюдать:

При нормотрофическом типе в толще ногтя появляются полосы желтоватого и белого цвета, но ногтевая пластинка не меняет свою форму;

При гипертрофическом типе ногтевая пластинка утолщается, становится желтоватой, крошится, край становится зазубренным;

Атрофический тип онихомикоза характеризуется истончением и отслойкой ногтевой пластинки от ногтевого ложа. Образуются пустоты в толще ногтя.

Пиогенная гранулема (ботриомикома)

Доброкачественная сосудистая опухоль в области околоногтевых валиков, которая часто кровоточит при малейшей травматизации. Возникает вследствие механической травмы или при вросшем ногте.

Подногтевая меланома

Относится к самым редким формам злокачественных новообразований. Существует две фазы роста опухоли, рассказала медик:

При горизонтальной фазе под ногтем образуются коричневые или черные полосы. Пигментация может поражать и свободный край ногтя, и окружающую кожу;

При вертикальной фазе опухоль прорастает глубже в ноготь, он становится ломким, хрупким, обретает черный или коричневый цвет, могут появляться трещины.

"По мере прогрессирования опухоли пациент может ощущать боль, распирание, жжение, ограничение движения пальца", — уточнила специалист.



Также весьма актуальны поражения ногтевых пластинок у девушек после нанесения гель-лака, добавила врач. Могут наблюдаться изменения цвета ногтя, точечные кровоизлияния, отслойка ногтя.