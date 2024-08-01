Стоматолог предупредил об опасности привычки грызть ручку

Привычка грызть ручку или карандаш чревата серьезными последствиями, вплоть до онкологии, предупредила стоматолог Олеся Коганова в разговоре с Пятым каналом. По ее словам, в то же время прямая связь такого поведения с развитием опухоли не установлена и на болезнь влияет ряд факторов, среди которых — состояние иммунитета и своевременность лечения.

© unsplash

"Любая хроническая травма со временем, если она находится не под наблюдением, если она не заживает и если присоединяется какая-то патологическая микрофлора, уже может простимулировать процесс", — подчеркнула стоматолог.



Она добавила, что привычка грызть ручки и карандаши может вызвать проблемы с зубами, например сколы. К тому же важное условие — психологическое состояние отдельного человека, потому что стресс, в особенности длительный, может привести к различным болезням.

"Все мы знаем, что стресс является пусковым механизмом и, разумеется, может запустить различные патологические процессы в организме, вплоть до онкологии", — подытожила Коганова.



Стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова ранее рассказала, что молочные продукты и сыры полезны для зубов из-за содержания кальция. Однако, по ее словам, самый полезный продукт для зубов — это вода.