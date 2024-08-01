Врач предупредил об опасных причинах неприятного запаха изо рта

Когда неприятный запах изо рта становится постоянным спутником, это не только вызывает дискомфорт, но и может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

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Галитоз, или неприятный запах изо рта, может стать источником значительного дискомфорта и тревоги. Часто мы списываем его на употребление определенных продуктов или привычки, такие как курение. Но что, если запах не проходит, несмотря на тщательную гигиену? Это может быть тревожным сигналом о внутренних проблемах организма. Наталия Шорина, педиатр, гастроэнтеролог и врач-дерматокосметолог, рассказала Inc-News, какие заболевания могут скрываться за этим неприятным симптомом и почему важно не оставлять его без внимания.

1. Гастроэнтерологические заболевания

Одной из частых причин галитоза являются гастроэнтерологические заболевания. Наталия Шорина объясняет:

"Заболевания пищеварительной системы, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызывать неприятный запах изо рта. Причина в том, что кислота и пищевые частицы из желудка могут попадать в пищевод и рот, вызывая галитоз."



2. Заболевания ЛОР-органов

Хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов, такие как хронический тонзиллит, ангина, синуситы и аденоидиты, также могут стать причиной неприятного запаха изо рта.

"Инфекции и воспалительные процессы в носоглотке и глотке могут способствовать развитию галитоза, так как бактерии, вызывающие эти заболевания, выделяют серосодержащие соединения, которые и создают неприятный запах," – отмечает педиатр.



3. Эндокринные заболевания

Эндокринные нарушения, такие как сахарный диабет, могут вызывать специфический запах изо рта.

"При сахарном диабете у человека может появляться запах ацетона изо рта. Это связано с тем, что организм начинает использовать жиры для получения энергии, что приводит к образованию кетонов, включая ацетон, который выделяется с дыханием," – объясняет Наталия Шорина.



4. Нарушение микрофлоры ротовой полости

После антибиотико- или гормональной терапии возможно нарушение микрофлоры ротовой полости, что также может стать причиной неприятного запаха.

"Антибиотики и гормоны могут нарушать баланс полезных и вредных бактерий в ротовой полости, что способствует развитию галитоза," – говорит эксперт.



5. Патологии бронхолегочной системы

Бронхиты, пневмонии и другие заболевания бронхолегочной системы также могут стать причиной неприятного запаха изо рта.

"При воспалении в дыхательных путях может выделяться слизь и другие вещества, которые придают дыханию неприятный запах," – поясняет Наталия Шорина.



6. Жизнеугрожающие заболевания

Некоторые серьезные заболевания, такие как почечная и печеночная недостаточность, туберкулез и цирроз печени, могут проявляться неприятным запахом изо рта.

"При нарушениях в работе почек и печени в организме накапливаются токсины, которые могут выделяться через дыхание, вызывая галитоз," – говорит врач.



Важно помнить

Самодиагностика и самолечение при галитозе недопустимы. Если вы заметили у себя неприятный запах изо рта, лучше обратиться к терапевту, который сможет направить вас к нужному специалисту: гастроэнтерологу, эндокринологу, ЛОР-врачу или стоматологу. Только квалифицированный врач сможет определить истинную причину галитоза и назначить эффективное лечение.