Безопасных не бывает: врач обсудил тему абортов в России

Главная ценность семьи - дети. К их здоровью, к проблемам их появления на свет сейчас особое внимание. Об этом говорим с главным врачом Городской клинической больницы N 15 имени Олега Филатова, доктором медицинских наук Валерием Вечорко. Немногие лечебные учреждения в нашей стране имеют столь обширную сеть помощи беременным, роженицам и новорожденным.

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Валерий Иванович, активно обсуждается предложение депутатов сократить возможный срок для проведения аборта в полтора раза. Ваше мнение!

Валерий Вечорко: Безопасного аборта не бывает. Он приводит к нарушениям репродуктивной функции, воспалительным заболеваниям половой сферы. Женщины считают: самое грозное осложнение аборта - бесплодие. Не совсем так, поскольку и другие заболевания не менее опасны для женского организма и последующих беременностей.

Понятна и точка зрения экспертов и депутатов, предложивших пойти на снижение срока прерывания беременности. Возможно, снижение срока прерывания до 42 дней задержки - рационально и позволит снизить риски возникновения осложнений. С другой стороны, убежден: запрещать прерывание беременности категорически нельзя! Наше общество это уже проходило, и всегда история запретов заканчивалась плачевно.

А еще предлагается проводить аборт только после обязательного УЗИ и демонстрации сердцебиения плода...

Валерий Вечорко: По моему мнению, звуковая или визуальная демонстрация сердцебиения плода при УЗИ в качестве аргумента против прерывания беременности оправдана, даже если одна из сотни женщин после этого передумает делать аборт. Но возможно ли сделать такую демонстрацию обязательной с юридической точки зрения? Не уверен, что можно заставить женщину слушать и смотреть сердце ее плода.

Мне кажется, более перспективной с точки зрения эффективности является работа психологов, которые есть в женских консультациях города. Это должны быть, как говорится, профессионалы своего дела, чтобы найти ключик в каждой конкретной ситуации. И, конечно, женщинам, решившимся прервать беременность, в первую очередь нужна поддержка семьи, близких и медицинских работников.

Несомненно, обязательна "Неделя тишины" - семидневный срок, во время которого прерывание не проводится. Я практически не встречал женщин, которые бы жалели, что когда-то не сделали аборт и родили ребенка. А вот обратных разочарований встречается немало.

Усложнит ли прерывание беременности, если для проведения аборта потребуется не только согласие женщины , но и отца ребенка?

Валерий Вечорко: В предложении по оформлению письменного согласия супруга на аборт при зарегистрированном браке есть рациональное зерно. Это подчеркивает обоюдную ответственность за будущее семьи и детей. И в каких-то случаях может стать одним из основных факторов, чтобы переосмыслить предполагаемое решение будущими родителями.

А предложения о повышении стоимости развода до 5 тысяч рублей?

Валерий Вечорко: Очевидно, сумма, о которой идет речь, не заставит задуматься о своем решении современную женщину. Необходимо максимально использовать другие механизмы духовно-нравственного воспитания и просвещения населения.

А если аборты разрешат проводить только в государственных и муниципальных клиниках не ранее через неделю после обращения беременной? Если государственные клиники ужесточат требования к женщинам, которые решили прервать беременность?

Валерий Вечорко: Требования к такой медицинской услуге, как прерывание беременности по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия, необходимо уравнять законом как для государственных клиник, так и для коммерческих медицинских организаций. Не ужесточать, а уравнять. Не важна форма собственности! Главное, чтобы соблюдались стандарты и правила. А вот если этого нет, то наказание должно быть неотвратимым.

Надо ли беременной заранее ложиться в роддом? Или в этом нет смысла?

Валерий Вечорко: Если беременность протекает нормально, будущей маме комфортнее быть дома. Все-таки домашние стены, окружение близких привычны и потому важны. А когда начнется родовая деятельность, то скорая помощь госпитализирует пациентку в роддом.

Другое дело - женщина с серьезными заболеваниями, экстрагенитальной патологией. В этом случае могут быть показания для направления врачом женской консультации будущей мамы на диагностику и лечение в специализированный роддом. Кстати, женщина может обратиться за помощью в родильный дом и самостоятельно.

Филатовская - одна из крупных многопрофильных больниц столицы. К тому же в одном из ее роддомов действует столичный центр специализированной медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наверное, каждый день в нем пишутся истории спасения...

Валерий Вечорко: Начну с того, что в этом наше преимущество. Среди состояний, требующих мультидисциплинарного подхода, - беременность у женщин с серьезными заболеваниями. А причины разные. Крайне плохо влияют на беременность и вредные пристрастия: алкоголь, курение, тем более наркотическая зависимость. Все это может отразиться на течении беременности и на развитии малыша.

Я практически не встречал женщин, которые бы жалели, что когда-то не сделали аборт и родили ребенка. А вот обратных разочарований немало.

А вот вторая часть вашего вопроса... Больше всего запоминаются счастливые мамы, познавшие радость материнства, окруженные заботой новорожденные. Особенно когда на свет появляются близнецы или даже тройняшки. Это же тоже мастерство - ведение таких женщин. Многоплодная беременность нередко с определенными рисками. И преждевременные роды могут произойти, когда вынашиваются три плода. На свет могут появиться недоношенными дети.

Главное в этом случае - доносить беременность до максимально позднего срока, когда малыши уже не только жизнеспособные, но и в какой-то мере "зрелые". Несмотря на небольшую массу тела, им предстоит пережить этап адаптации и вырасти здоровыми и полноценными людьми.

Но в любом случае будущим мамам не стоит печалиться. И у нас, и в других роддомах и больницах огромный опыт выхаживания недоношенных. Самый маленький, который появился на свет в наших стенах, родился весом 500 граммов. И все закончилось благополучно: сейчас этой девочке десять лет. Она здорова, ходит в школу, занимается балетом, рисованием.

Глубоко недоношенные дети всегда требуют особого внимания и огромных усилий. Колоссальный труд медицинских работников, проведение грамотной реабилитации помогают таким детям вырасти здоровыми. Кстати, рождение крупного малыша тоже заставляет поволноваться. Наш богатырь весил 5770 граммов.

Банальный вопрос, но как не задать его именно вам, отцу четырех очаровательных дочек: оптимальный для женщины возраст для рождения ребенка?

Валерий Вечорко: Рождение детей - всегда прекрасно для семьи. В нашем родильном доме благополучно появились на свет малыши как у совсем юной девушки (но это, конечно, не пример для подражания), так и у женщины старше 60 лет.

К сожалению, с возрастом женщина вместе с грузом жизненного опыта приобретает и хронические заболевания. Соответственно больше опасности осложнений. И рекомендации врачей незыблемы: не нужно откладывать беременность!

Никакие экономические или семейные проблемы не должны быть препятствием для рождения малышей. Хотим мы того или нет, но с каждым годом репродуктивный потенциал любого человека снижается. Как у женщин, так и у мужчин. Мы приобретаем заболевания, в зрелом возрасте чаще обостряются хронические недуги. А период беременности связан с определенными нагрузками на организм...

Давайте не будем бояться красивых слов и честно скажем: крепкая и многочисленная семья остается не только прочной основой общества и залогом процветания государства, но и хранителем культурно-исторического и духовного наследия России. Это чувство, это понимание в наших детях надо воспитывать, не побоюсь сказать, с пеленок. Любовь к семье, родителям, детям, бабушкам, дедушкам зарождается уже в стенах роддома. Мы видим это на примере наших молодых мам.

Заметно растет число осознанных партнерских родов с участием папы малыша. Развиваются современные перинатальные технологии: партнерские роды, "золотой час" в родильном зале, совместное пребывание в послеродовом периоде "мать - дитя", грудное вскармливание, условия пребывания молодых мам и малышей в стенах роддомов становятся комфортнее.