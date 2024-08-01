Эксперты объяснили, почему иногда хочется съесть лед

Иногда у человека может появиться желание съесть лед или просто мороженое. Оказывается, у этой потребности есть веские причины. Первая из них — железодефицитная анемия, передает журнал VeryWellMind.

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Навязчивое желание есть лед называется пагофагией. Нередко она вызвана дефицитом железа в организме. Нехватка красных кровяных телец в крови приводит к нехватке кислорода в тканях. Без железа красные кровяные тельца не формируются.

Второй причиной является парорексия. Это расстройство пищевого поведения. Страдающие им люди едят все, что не имеет питательной ценности. Больше всех этому подвержены дети и беременные женщины. Кроме того, она часто встречается у людей с аутизмом, у тех, кто не доедает или испытывает сильный стресс.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что после похудения важно сохранить не только полученные результаты, но и ментальное здоровье. Она также уточнила, что при сбросе веса важно не устраивать для себя жесткие ограничения, так как это приведет к набору килограммов.

До этого фитнес-тренер Джаррод Ноббе отметил, что низкая интенсивность тренировок и плохое питание являются наиболее частыми ошибками при похудении с помощью ходьбы. Он добавил, что для достижения результатов в неделю стоит проводить не менее 150 минут занятий в умеренном темпе и 75 минут — в быстром темпе.