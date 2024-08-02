В Нижегородской области хирурги удалили червя из печени пациента

О проблемах мужчина узнал ещё в мае 2023 года — тогда у него нашли на УЗИ крупное новообразование. Международные хирурги видели только один вариант решения проблемы — трансплантация. Но российские врачи смогли избежать этого, сделав редкую операцию.

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Диагноз

У нижегородца был альвеококкоз печени.

Это паразитарное заболевание, которое вызывают личинки ленточного гельминта альвеококка. Сначала оно развивается в печени, а затем разрастается и даёт метастазы в лёгкие, головной мозг и другие органы.

Если в деталях, то у мужчины болезнь проникла в крупные магистральные сосуды печени, нижнюю полую вену, диафрагму и в правое лёгкое.

Лечение

Хирурги из Турции и Индии считали, что стадия заболевания нижегородца требует исключительно трансплантации печени. Однако консилиум нижегородского онкодиспансера решил, что этого можно избежать.

Операция

Мужчине назначили экстракорпоральную резекции печени (аутотрансплантация печени), в ходе которой можно было сохранить орган.

Она проходит так: печень извлекают из организма, промывают специальным охлаждённым консервирующим раствором, проводят резекцию со сложной сосудистой реконструкцией.

Восстановление

Послеоперационный период прошёл без осложнений. Мужчину выписали уже на 10-е сутки.

До этого мы рассказывали историю россиянки, которую тоже пришлось спасать. Больше половины её печени заняли паразиты.