Врач рассказал о бессимптомной стадии рака легких

Рак легких может протекать без симптомов, из-за чего его часто находят слишком поздно. Однако современные методы позволяют обнаружить опухоль на первой-второй стадии. Об этом «Известиям» рассказал хирург, заведующий хирургическим торакальным отделением УКБ №4 Сеченовского Университета Таймураз Каллагов.

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«Подобное серьезное заболевание, безусловно, требует активного лечения, вовлеченности и врача, и пациента, но это просто одна из болезней. У нас действительно распространен миф о том, что рак легкого — это фатальный диагноз и его при его постановке у пациента нет никаких перспектив и шансов для лечения. Но если мы выявляем болезнь на ранних стадиях, то у пациента перспективы на долгую и здоровую жизнь очень велики», — поделился доктор.



Во многих случаях рак легкого никак не беспокоит пациента, отметил Каллагов. Поэтому опухоль часто обнаруживают при случайной диагностике. Людям из групп риска нужно задуматься о проверке на рак легкого. Вероятность опухоли повышена у работающих с химикатами или на других вредных производствах, у людей старше 60 лет, у ранее болевших раком и у курильщиков. Электронные сигареты вредны не меньше, чем обычные, подчеркнул врач.