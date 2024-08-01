Офтальмолог предупредил о напитке, от которого дети могут ослепнуть

Употребление энергетиков может закончиться для детей слепотой, предупредила врач-офтальмолог Зарина Курачинова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что в этом напитке содержатся кофеин, таурин и инозитол, которые влияют на сосуды сетчатки глаза. По ее словам, в юном возрасте организм еще развивается, поэтому воздействие энергетиков может быть выражено ярче.

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"Воздействие энергетиков на здоровье глаз особенно опасно для подростков и детей. В юном возрасте организм еще развивается, и такие внешние воздействия могут иметь более выраженные негативные последствия на зрительный анализатор", — пояснила врач.



Офтальмолог привела в пример случай с жительницей Великобритании, которая ослепла после регулярного употребления энергетиков. Специалист уточнила, что из-за данного напитка у девушки нарушилось кровоснабжение сосудов сетчатки. Врач предупредила, что энергетики могут негативно сказаться и на здоровье взрослых.

"Употребление энергетиков увеличивает плотность сосудов сетчатки. Через полчаса после употребления 250 мл энергетического напитка у добровольцев наблюдалось увеличение плотности сосудов, которое сохранялось в течение 24 часов. Это связано с воздействием кофеина, который сужает сосуды, и таурина с инозитолом, которые усиливают кровоток", — добавила Курачинова.



Аллерголог-иммунолог Павел Бережанский ранее предупредил, что употребление энергетиков может привести к передозировке. По его словам, среди признаков передозировки у подростка — нервное перевозбуждение и нарушение сердечного ритма.