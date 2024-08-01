Вирусолог высказался на тему рисков пандемии лихорадки Западного Нила

Эта инфекция вызывается вирусом из семейства флавивирусов, к которому также относятся возбудители клещевого энцефалита и других болезней, переносимых кровососущими насекомыми, такими как комары и клещи. Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн сообщил, что вирус лихорадки Западного Нила был впервые выявлен в России в 1999 году, но современные методы диагностики позволяют обнаруживать его чаще. Летальность этого вируса составляет в среднем 4%, что сопоставимо с уровнем смертности от коронавируса в начале пандемии.

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По словам Альтштейна, хотя вспышки лихорадки Западного Нила фиксируются ежегодно, они не являются поводом для паники, поскольку вирус передается только через укусы комаров и не вызывает пандемий. Вакцины против лихорадки Западного Нила нет, и защиту от инфекции можно обеспечить лишь с помощью репеллентов и закрытой одежды.

Симптоматика заболевания варьируется, но наиболее выраженными признаками являются высокая температура (до 39 градусов и выше) и головная боль, особенно в области лба и глазниц. Также могут наблюдаться катаральные явления, такие как насморк и конъюнктивит. В редких случаях у 5% больных может развиваться поражение головного мозга. При высоких температурах рекомендуется обратиться к врачу, тогда как слабые симптомы можно лечить в домашних условиях, отметил в эфире «Радио 1» Альтштейн.

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